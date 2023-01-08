Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Aydın'da gençlerle buluştu:

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ali Babacan çıkıyor, Türklüğü kaldırıyor. Elinde İngiliz anahtarı var herhalde. Böyle bir şey olabilir mi? Türklüğü kaldıracak, Anayasa'nın ilk 4 maddesini kaldıracak. Devrim Kanunlarını kaldıracak. Nereden aldın icazeti sen. Kraliçe'nin genel başkanı mısın sen?" dedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde süt ve süt ürünleri kooperatifinde üreticilerle buluşan İnce, Nazilli Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti, daha sonra 8 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı patlamanın yaşandığı restoranın önüne karanfil bıraktı.

Ardından Nazilli Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gençlerle bir araya gelen İnce, buradaki konuşmasında CHP'de 42 sene çalıştığını belirtti.

CHP'de başdanışman Nuşirevan Elçi'nin, parti binasındaki basın toplantı salonunda verdiği röportajda Türk bayrağını kaldırdığı yönündeki tartışmalara değinen İnce, "Burada Türk bayrağı, burada parti bayrağı var. Basın toplantı salonu. Danışman atamışlar birini. Danışman geliyor Türk bayrağını kaldırıyor, fotoğraf çektiriyor. 130 milletvekilinden biri çıkıp 'Sen kimsin ya' diyemiyor. Bana soruyorlar 'Neden ayrıldın?' İyi ki ayrılmışım orada ne işim var." ifadelerini kullandı.

İnce, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamalarına ilişkin de şunları söyledi:

"Ali Babacan çıkıyor, Türklüğü kaldırıyor. Elinde İngiliz anahtarı var herhalde. Böyle bir şey olabilir mi? Türklüğü kaldıracak, Anayasa'nın ilk 4 maddesini kaldıracak. Devrim Kanunlarını kaldıracak. Nereden aldın icazeti sen. Kraliçe'nin genel başkanı mısın sen? Sen kimin genel başkanısın? Bunlara pabuç bırakmayacağız."

İnce, programda gençlerin sorularını da yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.