Aydın Ticaret Borsası

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Naturel ham zeytinyağı
|70,00
|70,03
|Kuru incir
|70,00
|70,00
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