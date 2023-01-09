Aydın'da yaralı sahipsiz köpeğe jandarmadan yardım eli

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'da yaralı sahipsiz köpek, jandarma ekibi tarafından tedavi ettirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Söke ilçesinde besleme esnasında yaralı bir sokak köpeği buldu.



Kuşadası Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürülen köpek, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.