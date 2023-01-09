Aydın'da gazeteciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'da görev yapan gazeteciler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihlerini yaptı.

Kentteki yerel gazete ve internet haber sitesi çalışanları, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Aydın Paragraf Gazetesi'nden Aydın Sarı, spor kategorisinde Ömer Evren Atalay'ın "Sürpriz son" fotoğrafını oylarken haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Filistin standartları" fotoğrafını, çevre-yaşam kategorisinden ise Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" karesini seçti.

Manşet Gazetesi'nden Melek Fırat ise spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Zaferin yumrukları" fotoğrafını oyladı. Fırat, çevre-yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Beslenme saati" karesine, haber kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Operasyon başlıyor" fotoğrafına oy verdi.

Ajans Aydın Gazetesi'nden İnan Gül de haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Operasyon başlıyor" karesine oy verirken, spor kategorisinde Fareed Kotb'un "Zirvede yalnız" fotoğrafına, çevre-yaşamda ise Esra Hacıoğlu Karakaya'nın "Gözün gördüğü, kalbin bildiği" fotoğrafını oyladı.

Efekent Haber Gazetesi'nden Fatih Uludağ ise spor kategorisinde Elif Öztürk Öngöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafına, çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" karesine, haber kategorisinde ise Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var" fotoğrafına oy verdi.

Aydın Kulis Gazetesi'nden Naci Eriş de haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Hakkari'de festival havası" fotoğrafını seçti. Eriş, spor kategorisinde Fareed Kotb'un "Zirvede yalnız" fotoğrafına, çevre-yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Beslenme saati" karesinden yana tercihini kullandı.

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