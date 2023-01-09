Aydın'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde beton mikserinin yüksek gerilim hattına takılması sonucu elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kabataş Mahallesi'nde hayvan damı için döküm yapan beton mikseri yüksek gerilim hattındaki kablolara takıldı.

Kabloların yere düştüğü yerde çalışma yapan Nafiz Tonaz (24) akıma kapıldı.

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Tonaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.