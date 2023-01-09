Aydın açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bottaki 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

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