Aydın'da uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde, bir eve düzenlenen uyuşturucu baskınında 95 parça tarihi eser ve 92 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki aramalarda, 92 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve av tüfeği ile 2 figür, 16 metal parça ve 77 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişiden adliyeye sevk edilen G.T. tutuklandı.

Eserler, Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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