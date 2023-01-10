Aydın'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

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AYDIN (AA) - Aydın'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında gazeteciler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, Vali Hüseyin Aksoy ile bir araya geldi.

Efeler ilçesindeki Atatürk Anıtı önündeki törende saygı duruşuna bulundu, İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunumunun ardından konuşan Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferdi Uzun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde halkın haber alma özgürlüğünün hatırlandığını söyledi.

Gazetecilerin zor ve onurlu bir görevi yerine getirdiğini aktaran Uzun, "Mesleğimizi ilkeli, doğru ve tarafsız yayın anlayışıyla icra eden tüm meslektaşlarımızın her zaman yanındayız." dedi.

Aydın Valisi Aksoy da kentte görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Gazetecileri, mesai arkadaşı olarak gördüklerini ifade eden Aksoy, şehrin gelişmesi ve kalkınması noktasında ortak bir anlayışla çalıştıklarını vurguladı.

Etkinlik, basın mensupları ile hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

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