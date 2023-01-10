Söke'de tutuklu ve hükümlüler için kitap bağışı kampanyası

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde ceza ve infaz kurumları için kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

İlçedeki bir alışveriş merkezine haftanın 7 günü açık olacak stant kuruldu.

Etkinlikte konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, vatandaşları kitap bağışına destek olmaya davet etti.

Uygulamanın Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 2019 yılında imzalanan bir protokolle başlatıldığını belirten Atbaş, "Islah etme ve topluma geri kazandırma görevini icra eden cezaevleri bu işlerini sadece kilit altında tutarak değil, tutuklu ve hükümlülerin eğitim faaliyetleriyle de yerine getirmektedir. Hükümlülerin eğitim ile birlikte ıslah olmalarını, cezaevi sürecinden sonra topluma ayak uydurarak hayatlarını devam etmelerini sağlamak amacıyla bilginin kaynağı olan kitaplara daha kolay erişimi temin etmek için Adalet Bakanlığımız çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu yönde çalışma kapsamında bağışlarla toplanacak kitaplarla hükümlülerin bilginin kaynağı kitaplara ulaşmaları hedefleniyor" dedi.

Atbaş, kampanyanın 15 Şubat'a kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.





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