Aydın'da kaçak sigara ürettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde kaçak sigara üretim ve satışı yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir eve düzenlediği operasyonda 40 kilogram tütün, 196 bin 600 makaron, 2 sigara sarma makinesi, 1 hava kompresörü, 140 kesilmiş bandrol, 8 bin şeffaf sigara paketleme ambalajı ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.T, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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