Aydın Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 80'i tamamlandı

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AYDIN (AA) - Aydın'daki Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 80'inin tamamlandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre Aydın Şehir Hastanesinde, Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında "Aydın Şehir Hastanesi brifingi ve 2022 yılı değerlendirme toplantısı" yapıldı.



Aksoy, Şevketiye Mahallesi'nde yapımı süren hastane inşaatının yüzde 80'inin tamamlandığını belirtti.

Hastanenin bu yılın ikinci yarısında hizmete girmesini planladıklarına dikkati çeken Aksoy, bazı teknik alanların neredeyse hazır durumda olduğunu kaydetti.

Hastanenin hizmete girmesiyle 221 olan mevcut poliklinik oda sayısının 365'e, yoğun bakım yatak sayısının da 162'den 250'ye çıkacağını vurgulayan Aksoy, şu bilgileri verdi:

"Ameliyathane sayımız 25'den 12'si nitelikli olmak üzere 34'e, palyatif yatak sayımız 21'den 60'a, hemodiyaliz ünitesi sayısı 35'den 45'e, kemoterapi yatak sayımız 20'den 54'e yükselecektir. İlaveten yeni hastanemizde hiberbarik tedavi merkezi, erişkinler için 95, yenidoğan için ise 18 medikal sığınak yer alacaktır. Aydın Şehir Hastanesi kalp merkezinde 3 anjiyo, 1 katater ablasyon, 4 laminar flow ameliyathane, 31 yatak koroner yoğun bakım, 12 yatak kvc yoğun bakım ünitesi, onkoloji merkezinde 2 linac, brakiterapi, iyotlu tedavi, nükleer tıp, kemoterapi 54 box bulunacaktır. Ayrıca, kamu hastanelerinde sunulan nitelikli hizmetlerin kapasitelerinin artırılmasına yönelik birim ve üniteler ile ilgili olarak şehir hastanesi projesinde düzenlemeler yapılmıştır. Şehir Hastanesi kampüsü içerisinde günlük hasta, hasta yakını ve çalışanlar ile birlikte yaklaşık 30 bin kişinin hareket halinde olacağı öngörülmektedir. Hastane inşaat uygulama projesinde 950 yatak olarak planlanmakla birlikte, ihtiyaç duyulduğunda ve olağanüstü hal ve durumlarda maksimum yatak kapasitesi 1448'e varacak şekilde altyapı düzenlemesi yapılmıştır."

Toplantıya Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz de katıldı.

















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