Yazar Hanri Benazus, Germencik'i ziyaret etti

AYDIN (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarından oluşturduğu koleksiyon ile de tanınan İzmirli eski iş insanı ve yazar Hanri Benazus, Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in davetlisi olarak çocukluğunun bir döneminin geçtiği Aydın'ın Germencik ilçesini ziyaret etti.

Hanri Benazus, Ortaklar Mahallesi'ndeki ziyaretinde 8 yaşındayken Atatürk ile tanıştığı Ortaklar Tren Garı, tarihi zeytinyağı fabrikası ve incir tesisini gezdi.

Benazus, AA muhabirine, çocukluğundan beri görmediği Ortaklar'ı ilk kez ziyaret ettiğini ve çok heyecanlandığını dile getirdi. Babasının buradaki incir tesisinde çalıştığını, bölgeyi ziyaret eden Atatürk ile de burada tanışma fırsatı bulduğunu anlatan Benazus, şöyle dedi:

"Beni mutlu eden, beni ben yapan hatıralarıyla iki büyük yer var. Bir tanesi tren istasyonu bir tanesi de incir kooperatifi. İstasyon benim Atatürk'le buluşmam, benim hayatımın dönüm noktası, diğeri de çocukluğumun geçtiği incir kooperatifi. Atatürk’ün çocuk sevdası bilinen bir şey. Ben babamın yanından kaçtım onun yanına geldim. O zaman kıvırcık saçlarımla oynadı trene bindirdi. Ona getirilen leblebilerini aşırdım. Onun bende bıraktığı hayat izleri çok önemli, Atatürk'e borcum bitmez. Leblebilerini yedim diye 'Bana sen kimsin?' diye sormadı. Bana o gün Türklüğün ne olduğunu anlattı. 'Ne mutlu Türküm diyene' demenin ne anlama geldiğini ben o gün çocuk yaşımda öğrendim. Onun için benim ona Türklük borcum var. 93 yaşındayım. Daha bir zerresini ödeyebildiğimi ben kabul etmiyorum."

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ise bölgedeki tarihi yapılarla ilgili çalışma yaptıklarını ve bu konuda Benazus'un desteğini istediklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.