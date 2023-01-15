Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Necmi Avcı

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, İdil Bascan, Planinsec, Nicoletti, Loda, Özgenur Çetiner (Selin Adalı, Özlem Güven, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci)

Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Zeynep Sude Demirel, Van Ry, Orthmann, Dicle Nur Babat (Buse Kayacan, Çağla Akın, Şeyma Ercan, Maglio, Bahar Toksoy Guidetti, Polen Ünver)

Setler: 25-23, 25-17, 21-25, 25-23

Süre: 132 dakika (31, 29, 30, 42)

AYDIN (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.