Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Necmi Avcı
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, İdil Bascan, Planinsec, Nicoletti, Loda, Özgenur Çetiner (Selin Adalı, Özlem Güven, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci)
Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Zeynep Sude Demirel, Van Ry, Orthmann, Dicle Nur Babat (Buse Kayacan, Çağla Akın, Şeyma Ercan, Maglio, Bahar Toksoy Guidetti, Polen Ünver)
Setler: 25-23, 25-17, 21-25, 25-23
Süre: 132 dakika (31, 29, 30, 42)
AYDIN (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.