Germencik'te lise öğrencilerine meslek tanıtımı yapıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde lise öğrencilerine çeşitli mesleklerin tanıtımı yapıldı.

Germencik Anadolu Lisesinde düzenlenen toplantıda Germencik Cumhuriyet Savcısı Yalçın Utkun, İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Özçelik, İlçe Jandarma Komutanı Salih Demirtaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, öğrencilere meslekleri hakkında bilgi verdi.

Burada öğrencilere seslenen Çiftçi, hiçbir şeyin emek vermeden elde edilemeyeceğini söyledi.

Öncelikle amaç ve hedefin belirlenmesi gerektiğini aktaran Çiftçi, "Emek sarf ederseniz ve sevdiğiniz bir işi yaparsanız kesinlikle kazanırsınız. Ama sevmediğiniz bir işe giderseniz mutsuz olursunuz. Aile hayatınız mutsuz olur. Elde ettiğiniz gelir sizi tatmin etmez. Burada her şey kendi elinizde." ifadelerini kullandı.

Program sonunda katılımcılara plaket verildi.

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