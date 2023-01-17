Aydın merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 20 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın merkezli "devre mülk dolandırıcılığı" iddialarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 104 şüpheliden 20'si tutuklanırken, emniyette işlemi tamamlanan örgüt yöneticisi Ş.Y'nin de bulunduğu 52 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon kapsamında dün adliyeye sevk edilen 52 şüpheliden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Savcılıktaki işlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı, 31'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer 52 şüphelinin de emniyetteki işlemi tamamlandı. Aralarında örgüt elebaşı Ş.Y'nin de olduğu şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

- Operasyon

"Sanal devriye" sırasında Kuşadası ilçesindeki bir otelin fazla sayıda iş ilanı vermesinden kuşkulanan jandarma ekibi, araştırma başlatmış, iş ilanlarına başvuranlara devre mülk alım satım işi teklif edildiğini belirlemişti.

Genişletilen soruşturma kapsamında 29 ilde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin, ellerinde devre mülk olan kişileri, devre mülklerini vatandaşlık almak isteyen yabancılara yüksek fiyattan satmayı vadederek dolandırdıkları iddia edilmişti. Şüphelilerin ayrıca, devre mülk sorunu konusunda hukuki sorun yaşayanları da suç örgütü için çalışan avukatlar aracılığıyla dolandırdıkları da öne sürülmüştü.

MASAK tarafından yapılan çalışmada, zanlılar ve şirketlerine ait hesaplara 342 milyon 888 bin lira para girişi olduğu tespit edilmişti.

Yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyonu başlatan jandarma, Aydın merkezli 29 ilde örgüt elebaşı Ş.Y. ve avukatların da olduğu 104 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 52'si ifade işleminin ardından dün adliyeye sevk edilmişti.



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