Aydın'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Çaltı Mahallesi'nde Çine'den Muğla yönüne giden Ali Taşcan yönetimindeki 09 C 2813 plakalı hafif ticari araç Rafet Laçin yönetimindeki 09 LN 340 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle refüje çarpan otomobil, takla attı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Arife Laçin yaralandı.

Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.









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