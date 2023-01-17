Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Başaran Mahallesi'nde Abdullah Koçyiğit'in kullandığı 09 F 4928 plakalı traktör, devrildi.

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Koçyiğit'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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