Aydın'daki uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu, İzmir'den Ortaklar Mahallesi'ne araçla uyuşturucu sevk edileceği bilgisine ulaştı.

Operasyon başlatan ekipler, uyuşturucu taşıdığı tespit edilen 48 YP 865 plakalı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 17 gram metamfetamin, 2 tabanca ve 19 tabanca fişeği ele geçirildi.

Araçtaki M.A, F.K. ile M.A, gözaltına alındı.

M.A. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, F.K. ile M.A. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.





















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