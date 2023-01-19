Aydın'da toplanan İncir Kurulu'ndan kuraklığa karşı gölet talebi

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AYDIN (AA) - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye'nin önde gelen tarımsal ihraç ürünlerinden kuru incirin kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu, soruna çare olarak Aydın ve çevresindeki dağlarda göletlerin oluşturulması gerektiğini belirtti.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından organize edilen ve incirde tüm kesimlerin bir araya getirildiği İncir Kurulu, Aydın'da bir otelde toplandı.

Toplantıda konuşan Birlik Başkanı Işık, geçen yıl 70 bin ton kuru incir ihracatı karşılığı 246 milyon doları Türkiye'ye kazandırdıklarını, 2023 yılında da yine aynı seviyeyi hedeflediklerini bildirdi.

Bu üründe geleneksel pazarlar olan ABD, Fransa ve Almanya'nın yanı sıra özellikle Çin gibi Uzak Doğu ülkelerine satışta büyük artış yaşandığını belirten Işık, Rusya ve Orta Asya ülkeleri için de umutlu olduklarını aktardı.

İncirin önündeki en önemli tehdidin kuraklık olduğuna işaret eden Işık, şöyle konuştu:

"Kuraklık devam ediyor. İncirin diğer ürünlerden farklılığı, dağlarda yetişiyor olmasıdır. Yüksek rakımlarda olduğu için de etkilenmesi daha yüksek oluyor. Göletlerin yapılması gerekiyor, su havzalarının buralara yönlendirilmesi gerekiyor. İncir dünyada sadece bu bölgede yetişen bir ürün. Cins itibarıyla da sadece Aydın bölgesinin ürünüdür. O bakımdan inciri koruma altına almamız gerekiyor."

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Öktem ise kentte 7 milyonun üzerinde incir ağacı olduğunu, üretim alanlarının yüzde 31'inde organik tarım yapıldığını dile getirdi.

Toplantıda, kuru incirde üretimin artırılması, aflatoksin sorunu ve ihracat pazarlarıyla ilgili konular ele alındı.

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