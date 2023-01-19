Aydın'da otomobilde silahla vurulan kadın yaralandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde, otomobilde tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan kadın, tedavi altına alındı.

Çarşı Mahallesi'nde A.K. (49) ile daha önce birlikte yaşadığı Y.Ö. (36), konuşmak için otomobilde bir araya geldi. Çıkan tartışmada Y.Ö, tabancayla A.K'nin bacağına ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Olayın ardından polise teslim olan şüphelinin ifade ve işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.