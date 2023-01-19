Aydın Ticaret Borsası

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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 55 liradan, en yüksek 66 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Kuru incir 55,00 66,00 Aydın kestanesi 55,00 56,00 Memecik siyah zeytin 11,20 41,80 Naturel ham zeytinyağı 66,08 74,50





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