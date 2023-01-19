Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Eyüp Barış'ın (29) kullandığı plakasız traktör, İmamköy Mahallesi Duman Tütmez mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Barış'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Barış'ın cenazesi otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





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