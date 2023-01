Germencik’te halk eğitim kurusuna katılan 77 yaşındaki Necla Dolay karne aldı

AYDIN (AA) - Germencik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursuna katılan 60 yaş üzerindeki 5 kursiyere karne verildi.



Germencik İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, yaptığı açıklamada, kurslarda her yaş grubundan katılımcının olduğunu belirterek, "Köşeye çekileyim, işte benim vaktim geldi.' değil sonuna kadar her şekilde sosyal hayat içerisinde aktif olmanız yeni nesillere aktarımlarda bulunmanız amaçla bu tüm kurslarımıza her zaman bekliyoruz. Devamlılığını istiyoruz." dedi.



Dikiş nakış kursiyeri 77 Yaşındaki Necla Dolay, kursa katılan gençlerle çok güzel vakit geçirdiğini belirterek, "Bilgim artıyor, gençlerle bir oluyoruz. Sağ olsunlar onlar da büyük olarak sayıyorlar. Hocalarımız, müdürümüz de çok iyi onun için çok mutluyum. Karne aldım. Geçen sene Aydın Pınarbaşı yemek programında 3. olmuştum. Yaşlanınca daha çok sosyal aktivitelere katılıyorum. Yaşlılarımız hiç köşeye oturmasınlar. Bir şeyler üretsinler üretim yapsınlar." dedi.

