Prof. Dr. İlber Ortaylı, Söke'de isminin verildiği kütüphaneyi açtı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Prof. Dr. İlber Ortaylı, Aydın'ın Söke ilçesinde ismini taşıyan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Söke Belediyesi tarafından restorasyonu yaptırılarak kütüphaneye dönüştürülen tarihi bina, törenle açıldı.

Kütüphaneye isminin verilmesinin kendisini çok duygulandırdığını ifade eden Ortaylı, "Hayatım boyunca unutamayacağım bir şey. İnşallah sık sık burada görüşürüz, yeter ki Allah sağlık versin." dedi.

Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan ise "Kaktüslü Ev" olarak bilinen, ilçenin sembol yapılarından olan tarihi eve Belediye Meclisi kararıyla "İlber Ortaylı Kitabevi" adı verildiğini belirtti. Arıkan, kütüphanenin tüm Sökelilere açık olacağını söyledi.

Açılış törenine İYİ Parti Aydın Milletvekili Adnan Sezgin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.