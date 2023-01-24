Aydın-İzmir Otoyolu'nda alev alan tır yandı

AYDIN (AA) - Aydın-İzmir Otoyolu'nda, kırtasiye ve giyim malzemesi taşıyan tırda çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.
İzmir istikametine seyreden Murat Biler (51) yönetimindeki 35 HA 7269 plakalı tırın dorsesinde, otoyolun Germencik girişi yakınlarında yangın çıktı.
Dumanı fark eden sürücü, tırı güvenlik şeridine park etti ardından itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında tır kullanılamaz duruma geldi.
Tırın, kırtasiye ve giyim malzemesi taşıdığı öğrenildi.