Aydın Ticaret Borsası

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 44 liradan, en yüksek 75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|44,00
|75,00
|Sızma zeytinyağı
|76,00
|85,00
|Salamuralık zeytin
|25,00
|25,00
|Natürel ham zeytinyağı
|73,00
|74,00
|Aydın kestanesi
|35,00
|49,55
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