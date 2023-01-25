Aydın Ticaret Borsası

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 44 liradan, en yüksek 75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Kuru incir 44,00 75,00 Sızma zeytinyağı 76,00 85,00 Salamuralık zeytin 25,00 25,00 Natürel ham zeytinyağı 73,00 74,00 Aydın kestanesi 35,00 49,55





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.