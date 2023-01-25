Kuşadası dört mevsim kruvaziyer gemisi ağırlıyor

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AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, bu yıl Kuşadası'na yaklaşık 600 gemi seferiyle 900 bin yolcu, 500 feribot seferiyle de 100 bin yolcu gelmesini beklediklerini belirtti.

Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020'de yalnızca 5, 2021'de 75 kruvaziyeri ağırlayan Ege Port Kuşadası'na, salgının etkilerinin daha az görüldüğü geçen yıl ise 500 kruvaziyer yanaştı. Geçen yılki hareketlilik, bölgedeki turizmcilerin beklentilerini artırdı.

Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Güngör, AA muhabirine, 2022'nin beklentilerinin üzerinde başarılı bir yıl olduğunu söyledi.

Türkiye'nin geçen yıl 21 limanda 1000 kruvaziyer ile gelen 1 milyon yolcuyu ağırladığını dile getiren Güngör, şöyle devam etti:

"Kuşadası Limanı tabii bu büyümede önemli rol oynadı. Tüm bu trafiğin, yani 1000 gemi seferinin 1 milyon yolcunun yarısı da Kuşadası Limanı'nda gerçekleşti. Kuşadası Limanı'mıza 2022 yılında yaklaşık 500 gemi seferiyle 500 bin yolcu geldi, Yunan Adaları'na 490 feribot seferiyle de 70 bin yolcu taşındı. Dolayısıyla kentimiz deniz yoluyla yaklaşık 600 bin turiste ev sahipliği yaptı."

Kuşadası Limanı'na geçen yıl dünyanın en büyük yolcu gemilerinden olan "Odyssey of The Seas"in 16 sefer düzenlediğini belirten Güngör, 2022'de kruvaziyer turizmini 12 aya yaymayı başardıklarını, yılın son gemisini de 31 Aralık'ta ağırladıklarını ifade etti.

- "Tüm zamanların en iyi rakamı olacak"

Güngör, bu yıl da önemli hareketlilik beklediklerini belirterek şunları söyledi:

"Ülkemizde önemli bir büyüme beklemekteyiz kruvaziyer turizminde. En önemli büyüme yine Kuşadası'nda olacak. Ege Port Kuşadası, ülkemizde her zaman en fazla gemi ve yolcunun ağırlandığı liman olmuştur. 2023 yılında da yine Kuşadası'na yaklaşık 600 gemi seferiyle 900 bin yolcu beklenmektedir. Yine yaklaşık 500 feribot seferiyle de 100 bin feribot yolcusu beklenmektedir. Dolayısıyla kentimiz 2023'te deniz yoluyla 1 milyon yolcuya ev sahipliği yapacak inşallah. 2023'te de bu turizm biçimini 12 aya yaymış durumda olacağız. Bu tüm zamanların en iyi rakamı olacak. Yani gelmiş geçmiş en fazla gemi seferinin ve yolcu sayısının yapıldığı yıl olacak. Bunu hem kent hem bölge hem ülke ekonomisi olarak düşünmeliyiz. Biz geçen yıl olduğu gibi bu yıl da esnafımıza kepenk kapattırmayacağız."

- "Kruvaziyer olmazsa Kuşadası 10-0 mağlup başlar"

İlçede giyim mağazası bulunan Fevzi Türker, kruvaziyer yolcularının kendileri için önemine işaret ederek, turist gemiden inip merkezde alışveriş yaptığında mutlu olduklarını dile getirdi.

Esnafın kruvaziyer turizmden beklentisinin yüksek olduğunu vurgulayan Türker, "Kruvaziyer olmazsa Kuşadası 10-0 mağlup başlar." dedi.

Halıcı Mehmet Çallı da "Kuşadası'na gelen gemilerin bütün esnafa faydası oluyor. Yeter ki dua edelim gemiler gelsin, bütün esnaf para kazansın. Bu sezon içinde çok büyük gemiler gelecek. Bu demek ki işlerimiz çok güzel olacak." diye konuştu.

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