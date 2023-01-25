Aydın Valisi Aksoy'dan Regaip Kandili mesajı

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AYDIN (AA) - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aksoy, mesajında, "üç ayların" yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı bir zaman dilimi olduğunu kaydetti.

Manevi havayı fırsat bilerek çekişmelerin, kin ve kırgınlıkları kaldırılması gerektiğini aktaran Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerimizin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Aydınlı hemşerilerimin Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını diliyorum."

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