Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ata Mahallesi'nde D.A'ya ait evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Eve operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin 3 kişiye uyuşturucu sattığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A. çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.