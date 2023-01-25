AK Parti Aydın İl Başkanlığına atanan Gökhan Ökten göreve başladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

AYDIN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle AK Parti İl Başkanlığına atanan Gökhan Ökten, göreve başladı.

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreninde Ökten, önceki başkan Ömer Özmen'den görevi devraldı.

Gökhan Ökten, göreve atandığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, şöyle dedi:

"Daha önce partide gençlik kolları başkanlığı yaptım. Bu görevi gençlik kollarında görev yapmış tüm arkadaşlar adına aldım. İlçe başkanlığı görevim oldu. Aydın’da tüm ilçe başkanları adına bu görevi aldım. Bize siyasette destek olan kadınlarımızın emeği büyük. Kadınlar adına da bu görevi devraldım. Cumhurbaşkanımıza bir olacağımıza, diri olacağımıza ve önümüzdeki seçimde Aydın'ı layık olduğu gibi temsil edip istenilen başarıları kazandıracağımıza söz verdik. Bizleri yalnız bırakmayın. Partililerle biriz ve beraberiz."

Ömer Özmen, yaptığı konuşmada, 8 yıl önce devraldığı görevi Ökten'e devretmenin gururunu yaşadığını söyledi.



Programa AK Parti'li ilçe belediye başkanları da katıldı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.