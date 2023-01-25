Aydın'daki kazada bir kişinin ölümüne yol açan tır şoförü tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesindeki kazada 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan tır şoförü tutuklandı.

Trafik kazasının ardından gözaltına alınan tır şoförü Serkan H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Serkan H, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Söke'den Didim istikametine giden Serkan H. idaresindeki 33 AJC 223 plakalı tır, dün Sarıkemer Mahallesi yakınlarında karşı şeride geçerek Beste C. idaresindeki 06 EMR 33 plakalı cip ile 34 CRU 238 plakalı hafif ticari araca çarpmıştı.

Kazada, cipte sıkışan sürücü Beste C. ile Mustafa Terzioğlu ve Furkan E. itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılmış, Terzioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenmişti. Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

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