Aydın Söke'deki yuvalara yılın ilk leyleği ulaştı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesine göçen leyleklerden ilk görüldü.



Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamada, leyleklerin ilkinin Gölbent Mahallesi'ne geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek başkanı Bahattin Sürücü, sezonun ilk leyleğini gören Enes Yelmer ile Hatice Tomruk'a geleneksel olarak un verdiklerini aktardı.

Sürücü, yaşam ve sulak alanları korunmak istediklerini kaydetti.

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