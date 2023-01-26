Aydın'da villadan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde bir villadan ziynet eşyası çalan 3 kişi tutuklandı.
Dün akşam saatlerinde, şüpheli kişilerin Hisar Mahallesi'ndeki bir villaya girdiği ihbarı üzerine belirtilen adrese polis ekipleri sevk edildi.
Polisi görünce yaya olarak kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlıların üzerinde villadan çaldıkları belirlenen ziynet eşyaları ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B, A.K. ve S.T. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bu arada, şüphelilerden A.K. hakkında çeşitli suçlardan 4 yıl 5 ay, F.B. hakkında ise 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.