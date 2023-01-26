Aydın'da AK Parti'liler Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara çorba ikram etti

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AYDIN (AA) - AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara çorba ikram etti.

Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte gazetecilere açıklama yapan Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege, 2 bin kişilik mercimek çorbası hazırladıklarını söyledi.

Vatandaşlara Türkiye Yüzyılı'na ilişkin bilgiler de verdiklerini aktaran Ege, "Bugün biliyorsunuz Regaip Kandil. Bu mübarek günde çorbamızı paylaşalım dedik. Vatandaşlara çorba ikram edip onların kandilini kutladık. Aynı zamanda partiye üye olmak isteyen vatandaşların üyeliğini yaptık." dedi.

Programa AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Kadın Kolları İl Başkanı Duygu Göğde ve eski il başkanı Ömer Özmen de katıldı.

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