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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 49,50 lira, en yüksek 90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Kuru incir 49,50 90,00 Sızma zeytinyağı 75,70 77,00 Salamuralık zeytin 12,75 14,01 Naturel ham zeytinyağı 61,45 75,00 Aydın kestanesi 55,01 64,36





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