AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 49,50 lira, en yüksek 90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|49,50
|90,00
|Sızma zeytinyağı
|75,70
|77,00
|Salamuralık zeytin
|12,75
|14,01
|Naturel ham zeytinyağı
|61,45
|75,00
|Aydın kestanesi
|55,01
|64,36
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