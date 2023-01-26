Söke Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde Karataş, yeniden seçildi

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AYDIN (AA) - Söke Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin olağan genel kurulunda Refik Karataş, yeniden başkanlığa seçildi.



Saray Düğün Salonu'nda yapılan genel kurulda, tek liste halinde seçime gidildi. Refik Karataş, oyların tamamını alarak başkanlığa getirildi.

Başkan Refik Karataş yaptığı açıklamada, Söke esnafına kendilerine duydukları güvenden dolayı teşekkür etti.



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