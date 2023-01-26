Aydın Valisi Aksoy, Söke'de muhtarlarla buluştu

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AYDIN (AA) - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Söke ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi.

Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli, daire müdürleri ile mahalle muhtarları katıldı.

Valisi Aksoy, burada yaptığı konuşmada, il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Uyuşturucu ile mücadelede emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik'in yoğun bir çalışması olduğunu belirten Aksoy, "Bu alanda mücadele sadece kolluk güçleriyle yapılması beklenmeyen geniş bir alan. Bu mücadelede muhtar arkadaşlarımızın katkılarını oldukça önemsiyoruz." dedi.

Hüseyin Aksoy, tarihi eser kaçakçılığı, orman yangınlarının önlenmesi, okulların güvenliği, kadın sağlığı eğitimi projesi uygulamaları ve saha çalışmalarında muhtarlardan destek istedi.

Toplantıda daha sonra muhtarlar, mahallelerinin taleplerini iletti.





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