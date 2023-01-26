Aydın'da 37 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 37 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



Polis, "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 37 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D'yi (41) yakaladı.



Hükümlünün yapılan üst aramasında 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Hükümlü emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.