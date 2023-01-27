Aydın'da sağanak ve dolu etkili oldu

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası, Didim ve Söke ilçelerindeki sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu, hasarlı kazalar meydana geldi.

Kuşadası'nda sabah saatlerinde etkisini gösteren dolu ve sağanak, Kuşadası-Davutlar kara yolunda su birikintileri oluşturdu. Yağmur nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, uzun kuyruklar nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bu istikamette hasarlı kazalar da meydana geldi.

Jandarma ve polis, trafiğin yoğunlaştığı noktalarda önlem aldı.

Sağanağın görüldüğü Didim ve Söke ilçelerinde de bazı cadde ve sokaklarda olumsuzluklar yaşandı.





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