Aydın'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi tedavi altına alındı.
Beyköy Mahallesi'ndeki bir evde F.Ç, H.Ç. ve Z.Ç'den haber alamayan yakınları eve gitti.
Baygın halde bulunan ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aynı aileden 3 kişi, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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