Aydın’daki uyuşturucu operasyonlarında bir yılda 333 kişi tutuklandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın’da emniyet ve jandarma ekiplerince geçen yıl yürütülen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 bin 111 şüpheliden 333’ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre geçen yıl kentte, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 bin 728 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 5 bin 111 şüphelinin gözaltına alındığı, bunlardan 333’ün tutuklandığı kaydedildi.

Öte yandan uyuşturucuyla mücadele kapsamında "Narko Rehber", "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narko Gençlik", "Narko Nokta" projeleri kapsamında düzenlenen 568 etkinlikte de 66 bin 977 kişiye ulaşıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.