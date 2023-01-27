Aydın'da bir koyda ceset bulundu

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesindeki bir koyda ceset bulundu.

Çamlık Mahallesi Aytepe Caddesi ile Seyir Tepesi mevkisi arasındaki 1. Koy'da, hareketsiz haldeki kişiyi görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tarık Çalpan'a (57) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.





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