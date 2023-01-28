Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Serhat Temiz
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, İdil Bascan, Planinsec, Nicoletti, Loda, Özgenur Çetiner (Selin Adalı, Özlem Güven, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci)
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Leyva, Ceren Baysal, Rykhliuk, Hazal Selin Arifoğlu, Ceren Nur Domaç (Pınar Atasever, Dilara Sagbas, Burcu Yönder, Kharchenko, Güldeniz Önal)
Setler: 21-25, 25-19, 27-29, 25-15, 15-5
Süre: 137 dakika (29, 29, 38, 26, 15)
AYDIN (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-2 yendi.