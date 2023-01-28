Aydın'da otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde, traktör römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hakan Helvacı (47) yönetimindeki 09 HP 254 plakalı otomobil, Aydın'dan Çine istikametine giderken Adnan Menderes Bulvarı'nda aynı yönde seyreden, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen traktörün römorkuna çarptı.

Kazada aracın ön camından fırlayarak yaralanan sürücü Helvacı, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Polis, kazanın ardından römorku bırakıp traktörle kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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