Aydın'da motosiklette 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan motosiklette 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente motosikletle uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, B.E'nin kullandığı motosikleti takibe aldı. Zanlı, kovalamaca sonucu Aydın-İzmir Otoyolu Alangüllü mevkisinde durduruldu.
Motosiklette 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.