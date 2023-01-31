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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsası'nda kestanenin kilogramı 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Kestane 50,00 50,00 Natürel ham zeytinyağı 68,00 74,00 Sıra buğday 6,44 6,44





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