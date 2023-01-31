AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsası'nda kestanenin kilogramı 50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kestane
|50,00
|50,00
|Natürel ham zeytinyağı
|68,00
|74,00
|Sıra buğday
|6,44
|6,44
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