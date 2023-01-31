Aydın'da dağlık alanda insan kemikleri bulundu

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde insan kemiklerine rastlanılan alanda kayıp olarak aranan 71 yaşındaki İsmail Demiral'a ait kimlik bulundu.

Alınan bilgiye göre, Topandağı mevkisinde bir vatandaş jandarma ekiplerine insan kemikleri gördüğü yönünde bilgi verdi.

Bölgeye giden jandarma ve polis, insan kemikleri buldu. Kemiklerin yakınında bulunan kıyafetlerin üzerinden geçen yıl 14 Ekim'de hakkında kayıp ihbarı verilen İsmail Demiral'a (71) ait kimlik çıktı.

Haberi duyan Demiral'ın yakınları olay yerine geldi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kemiklerin kriminal inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Bağcılı Mahallesinde yaşayan İsmail Demiral, geçen yıl 14 Ekim'de evden ayrılmış, bir süre kendisinden haber alınamayan Demiral için arama çalışması başlatılmıştı.

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