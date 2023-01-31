Aydın'da dağlık alanda insan kemikleri bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da dağlık alanda insan kemikleri bulundu

AA

Aydın'da dağlık alanda insan kemikleri bulundu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde insan kemiklerine rastlanılan alanda kayıp olarak aranan 71 yaşındaki İsmail Demiral'a ait kimlik bulundu.

Alınan bilgiye göre, Topandağı mevkisinde bir vatandaş jandarma ekiplerine insan kemikleri gördüğü yönünde bilgi verdi.

Bölgeye giden jandarma ve polis, insan kemikleri buldu. Kemiklerin yakınında bulunan kıyafetlerin üzerinden geçen yıl 14 Ekim'de hakkında kayıp ihbarı verilen İsmail Demiral'a (71) ait kimlik çıktı.

Haberi duyan Demiral'ın yakınları olay yerine geldi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kemiklerin kriminal inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Bağcılı Mahallesinde yaşayan İsmail Demiral, geçen yıl 14 Ekim'de evden ayrılmış, bir süre kendisinden haber alınamayan Demiral için arama çalışması başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) AYDIN - NAZİLLİ&#039;DE KAYIP MÜTEAHHİDE AİT OLDUĞU SANILAN KAFATASI VE KEMİK PARÇALARI BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) AYDIN - NAZİLLİ'DE KAYIP MÜTEAHHİDE ...
Nazilli'de kayıp müteahhide ait olduğu sanılan kafatası ve kemik parçaları bulundu
YEREL HABERLER Nazilli'de kayıp müteahhide ait olduğu sanılan ...
Efeler 09'da çıkış sürecek
YEREL HABERLER Efeler 09'da çıkış sürecek
Yarış motosikletiyle uyuşturucu sevkiyatına tutuklama
YEREL HABERLER Yarış motosikletiyle uyuşturucu sevkiyatına tutuklama
Aydın BŞB filesine takviye
YEREL HABERLER Aydın BŞB filesine takviye
Aydın Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası
Aydın'da motosiklette 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Aydın'da motosiklette 3 kilogram sentetik uyuşturucu ...
Kuşadası açıklarında geri itilen 19 kaçak göçmen kurtarıldı 
YEREL HABERLER Kuşadası açıklarında geri itilen 19 kaçak göçmen ...
Aydın açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Aydın açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı
Kuşadası açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'da otomobilin çarptığı yaya öldü
YEREL HABERLER Aydın'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Aydın Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası
Aydın'da "İlk Evim Projesi"nde kuralar çekildi
YEREL HABERLER Aydın'da "İlk Evim Projesi"nde kuralar çekildi
Nazilli Belediyespor korkutuyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor korkutuyor
Aydın'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen otobüsteki yolcu tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen otobüsteki ...
(Görüntülü)DEREYE DÜŞEN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEREYE DÜŞEN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Efeler 09 Spor Futbol Kulübü - Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0
YEREL HABERLER Efeler 09 Spor Futbol Kulübü - Büyükçekmece ...
Efeler 09 Spor FK - Büyükçekmece Tepecik Spor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Efeler 09 Spor FK - Büyükçekmece Tepecik Spor ...
Motosiklet devrildi, yola savrulan kasksız sürücü öldü
YEREL HABERLER Motosiklet devrildi, yola savrulan kasksız sürücü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.