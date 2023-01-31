Aydın Büyükşehir Belediyespor, McNamara’yı transfer etti

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AYDIN (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, ABD’li orta oyuncu Shealyn McNamara’yi kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, daha önce Almanya’da Nawaro Straubing takımında forma giyen 23 yaşındaki oyuncuyla, sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor 22 puanla 8’inci sırada yer alıyor.

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