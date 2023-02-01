Aydın'da otomobille tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
İsmail Bulut'un kullandığı 35 BGP 975 plakalı tır, Aydın-Denizli otoyolu Abdurrahmanlar Mahallesi mevkisinde Faik Olgun yönetimindeki 09 DT 721 plakalı otomobille çarpıştı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve araçtaki 3 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.