Aydın'da otomobille tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İsmail Bulut'un kullandığı 35 BGP 975 plakalı tır, Aydın-Denizli otoyolu Abdurrahmanlar Mahallesi mevkisinde Faik Olgun yönetimindeki 09 DT 721 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve araçtaki 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.





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