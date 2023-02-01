Aydın Ticaret Borsası

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 66,33 lira, en yüksek 71,67 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Sızma zeytinyağı
|81,00
|81,00
|Natürel ham zeytinyağı
|66,33
|71,67
|Siyah salamura zeytin
|24,00
|24,00
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