Aydın Ticaret Borsası

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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 66,33 lira, en yüksek 71,67 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Sızma zeytinyağı 81,00 81,00 Natürel ham zeytinyağı 66,33 71,67 Siyah salamura zeytin 24,00 24,00





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